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Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення
Під час вручення повістки треба обов’язково переконатися, хто її вручає
фото з відкритих джерел

Всі зазначені категорії осіб не мають права на самостійне виписування повісток

Під час дії воєнного стану в Україні вручати повістки мають право лише спеціально визначені особи. Повний список назвала юристка компанії «Приходько та партнери» Тетяна Козян в коментарі для «РБК».

Вона підкреслила, що під час вручення повістки треба обов’язково переконатися, хто її вручає. Вручення документа особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитися від його отримання.

За словами Козян, вручати повістки військовозобов’язаним можуть лише:

  • представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
  • керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
  • управителі багатоквартирних будинків.

«При цьому уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки», – зазначила юристка.

Вона також звернула увагу, що зазначені категорії осіб не мають право самостійно виписувати повістки – вони можуть лише вручити документ після відповідного розпорядження про необхідність конкретних військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військкомату.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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Теги: чоловік військомат мобілізація повістка

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