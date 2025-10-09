«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски

Зміна сигналів Трампа щодо України, пов’язана з тим, що Путін просто збрехав про військові можливості РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стало зрозуміло, що Росія переоцінює свої можливості на фронті та намагається «продавати» Заходу неправдиву інформацію. За його словами, американська сторона зацікавлена в припиненні вогню та досягненні справедливого миру, і Україна готова до відповідного діалогу. Про це на закритів конференції зазначив президент Володимир Зеленський, де був присутній «Главком».

Президент пояснив, що брехня Кремля щодо успіхів на фронті не дає можливості для ультиматумів і підкреслив готовність України до справедливого діалогу.

«Трамп розуміє, що все, що Путін йому «продавав» на Алясці як начебто російські воєнні можливості, насправді не працює. Значить він йому спробував продати «неякісні товари». Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть. Далі, те, що президент Трамп називав «моя особиста впевненість». Він сказав: «Це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне». Але ми бачимо, що було не «різне». Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України», – додав Зеленський.

Зеленський підкреслив: «Путін брехав Трампу. Не може людина, яка хоче і готова до миру, тільки збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч».

Глава держави підкреслив, що літньо-осіння наступальна операція РФ на сході України зазнала повного провалу, призвівши до тисяч знищеної техніки та великих втрат серед особового складу. Російські війська не змогли захопити жодну з декларованих позицій, а інтенсивні обстріли лише намагаються показати нібито успіхи Путіна.

«Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета з самого початку. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни «продають» йому не те, що спроможні зробити. Тобто відверто брешуть. Реальність свідчить, що руські неспроможні захопити будь-якою ціною, але дуже швидко, схід нашої країни. До речі, це, може, одна із причин, про яку сьогодні згадував – чому саме ці області під інтенсивним обстрілом? Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації – це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що саміт між Трампом і Путіним відбувся 15 серпня 2025 року і пройшов без практичних результатів для України та Європи. Російський президент отримав зняття тавра ізгоя та воєнного злочинця і відкладення нових санкцій, тоді як Трамп зміг зробити крок до власного іміджевого успіху.

Українська сторона та європейські партнери залишилися без конкретних домовленостей щодо припинення вогню чи гарантій безпеки, а умови, які пропонує Кремль, передбачають вихід ЗСУ з частини Донбасу, заморожування лінії фронту на півдні та невступ України в НАТО.