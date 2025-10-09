Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
Путін брехав Трампу про успіхи на фронті
фото: Reuters

Зміна сигналів Трампа щодо України, пов’язана з тим, що Путін просто збрехав про військові можливості РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стало зрозуміло, що Росія переоцінює свої можливості на фронті та намагається «продавати» Заходу неправдиву інформацію. За його словами, американська сторона зацікавлена в припиненні вогню та досягненні справедливого миру, і Україна готова до відповідного діалогу. Про це на закритів конференції зазначив президент Володимир Зеленський, де був присутній «Главком».

Президент пояснив, що брехня Кремля щодо успіхів на фронті не дає можливості для ультиматумів і підкреслив готовність України до справедливого діалогу.

«Трамп розуміє, що все, що Путін йому «продавав» на Алясці як начебто російські воєнні можливості, насправді не працює. Значить він йому спробував продати «неякісні товари». Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть. Далі, те, що президент Трамп називав «моя особиста впевненість». Він сказав: «Це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне». Але ми бачимо, що було не «різне». Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України», – додав Зеленський.

Зеленський підкреслив: «Путін брехав Трампу. Не може людина, яка хоче і готова до миру, тільки збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч». 

Глава держави підкреслив, що літньо-осіння наступальна операція РФ на сході України зазнала повного провалу, призвівши до тисяч знищеної техніки та великих втрат серед особового складу. Російські війська не змогли захопити жодну з декларованих позицій, а інтенсивні обстріли лише намагаються показати нібито успіхи Путіна.

«Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета з самого початку. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни «продають» йому не те, що спроможні зробити. Тобто відверто брешуть. Реальність свідчить, що руські неспроможні захопити будь-якою ціною, але дуже швидко, схід нашої країни. До речі, це, може, одна із причин, про яку сьогодні згадував – чому саме ці області під інтенсивним обстрілом?  Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації – це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що саміт між Трампом і Путіним відбувся 15 серпня 2025 року і пройшов без практичних результатів для України та Європи. Російський президент отримав зняття тавра ізгоя та воєнного злочинця і відкладення нових санкцій, тоді як Трамп зміг зробити крок до власного іміджевого успіху.

Українська сторона та європейські партнери залишилися без конкретних домовленостей щодо припинення вогню чи гарантій безпеки, а умови, які пропонує Кремль, передбачають вихід ЗСУ з частини Донбасу, заморожування лінії фронту на півдні та невступ України в НАТО.

 

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні мирні переговори призупинені на невизначений час
Мапа важливіша за анонси: що насправді вирішує війну в Україні
20 вересня, 22:03
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року
30 вересня, 08:21
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
Президент підписав закони про ратифікацію столітньої угоди з Британією та військового омбудсмена
18 вересня, 10:25
У Нью-Йорку відбудеться саміт щодо поверненню українських дітей
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
20 вересня, 13:16
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
23 вересня, 17:50
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04
Почесне звання композитор отримав незадовго до повномасштабної війни
Вдова Поклада розказала, що сказав Зеленський композитору, коли вручав Героя України
2 жовтня, 07:55
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
29 вересня, 12:03
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53

Політика

Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Рада підтримала законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу
Чому депутати одягають піксель? Військовий вимагає порушити кримінальну справу
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
Єрмак і Свириденко збираються до США. Зеленський розказав про задачі
Єрмак і Свириденко збираються до США. Зеленський розказав про задачі
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму
Посол пояснив, що робитиме Україна, якщо Польща прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua