Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп говорив на зустрічі з Зеленським про гарантії безпеки для України та РФ – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп говорив на зустрічі з Зеленським про гарантії безпеки для України та РФ – Reuters
ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови Путіна
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами журналістів, міркування про гарантії безпеки для Росії «збентежило» українську делегацію

Американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, роздуми президента США про гарантії безпеки для Росії «збентежили» українську делегацію. За даними джерел ЗМІ, загалом переговори стали розчаруванням для українського президента.

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». За інформацією видання, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, психував і лаявся, стверджують джерела FT, знайомі із ситуацією.

Тим часом президент США Дональд Трамп стверджує, що не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Очільник Сполучених Штатів закликав сторони зупинити бойові дії по лінії фронту.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
9 жовтня, 10:55
Володимир Зеленський та Кір Стармер
Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України
23 вересня, 03:57
Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Рішення Трампа стало несподіванкою
Трамп відвідає зустріч американських генералів, яку влаштовує глава Пентагону – WP
28 вересня, 22:19
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку
Зеленський анонсував напружений тиждень дипломатії для України
21 вересня, 21:51
Президент наголосив, що далекобійні дрони дають результати
Зеленський прокоментував удари ЗСУ по окупантах у Криму
24 вересня, 21:56
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
10 жовтня, 16:11

Політика

Чому Будапешт? Зеленський пояснив, яку гру веде Орбан
Чому Будапешт? Зеленський пояснив, яку гру веде Орбан
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа
«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа
«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа
Що з «Томагавками»? Зеленський пояснив, чим закінчилася зустріч із Трампом
Що з «Томагавками»? Зеленський пояснив, чим закінчилася зустріч із Трампом
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
Британія збиватиме безпілотники над військовими об'єктами – The Telegraph
Британія збиватиме безпілотники над військовими об'єктами – The Telegraph

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua