Саміті G20: Зеленський повідомив деталі свого виступу

Зеленський розповів, що під час тижня саміту G20 Україна відповість на всі важливі питання, які турбують українців





Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація візьме участь у засіданні G20. Він також звернеться до учасників саміту. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня. Відбудеться саміт «Групи двадцяти» в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Уже у вівторок – моє звернення», – сказав президент.

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У вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. Путін відмінив свою участь кілька днів тому. Заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України.