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Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
Новий міністр оборони Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Ганун Маляр замінила виконавчий директор Ветеранського фонду Наталія Калмикова

Уряд призначив трьох заступників міністра оборони України. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином призначено:

  • Джигира Юрія Анатолійовича – заступником міністра оборони України;
  • Калмикову Наталію Фернандівну – заступником міністра оборони України;
  • Черногоренко Катерину Леонідівну – заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, 18 вересня Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони.

До цього новий міністр оборони Рустем Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

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Теги: Міноборони міністр Кабмін

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