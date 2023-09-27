Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
Ганун Маляр замінила виконавчий директор Ветеранського фонду Наталія Калмикова
Уряд призначив трьох заступників міністра оборони України. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Таким чином призначено:
- Джигира Юрія Анатолійовича – заступником міністра оборони України;
- Калмикову Наталію Фернандівну – заступником міністра оборони України;
- Черногоренко Катерину Леонідівну – заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, 18 вересня Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони.
До цього новий міністр оборони Рустем Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.
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