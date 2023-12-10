Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону

Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС

Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції. Про це повідомляє Офіс президента.

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Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки, який суттєво посилить вогневі спроможності України, та актуальні потреби нашої держави в озброєнні.

Володимир Зеленський подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

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Президент України розповів про особливості функціонування «зернового коридору», яким, попри всі зусилля Росії, вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Глава Української держави наголосив на важливості підтримки Європейською радою рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, наша держава виконала всі необхідні для цього рекомендації Єврокомісії.

«Рішення Європейської ради матиме великий вплив на мотивацію українського суспільства та війська», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

Дорогою до Аргентини, де Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, президент провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це вперше в історії двосторонніх відносин із цією країною.