Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС
фото з відкритих джерел

Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції. Про це повідомляє Офіс президента.

Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки, який суттєво посилить вогневі спроможності України, та актуальні потреби нашої держави в озброєнні.

Володимир Зеленський подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

Президент України розповів про особливості функціонування «зернового коридору», яким, попри всі зусилля Росії, вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Глава Української держави наголосив на важливості підтримки Європейською радою рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, наша держава виконала всі необхідні для цього рекомендації Єврокомісії.

«Рішення Європейської ради матиме великий вплив на мотивацію українського суспільства та війська», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

Дорогою до Аргентини, де Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, президент провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це вперше в історії двосторонніх відносин із цією країною.

 

Теги: держава Володимир Зеленський президент Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
Сьогодні, 15:22
Ілон Маск
Маск вимагає від Зеленського пояснень через блогера, якого заарештувала СБУ
Сьогодні, 11:15
Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає Україні на майданчику ООН
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Вчора, 21:51

Політика

Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Зеленський із Аргентини зателефонував Макрону
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента
Арестович прогнозує «збройний майдан» в Україні
Арестович прогнозує «збройний майдан» в Україні
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Зеленський розповів, із ким зустрівся дорогою до Аргентини
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Коли Україна вступить в ЄС. Колишній впливовий чиновник Єврокомісії закликав українців зняти рожеві окуляри
Рада схвалила вдосконалену процедуру відбору суддів
Рада схвалила вдосконалену процедуру відбору суддів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
20K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
8594
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
6350
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
4867
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
4863
Розвідники показали одне з останніх фото ліквідованого Киви

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua