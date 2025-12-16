Головна Країна Політика
Президент України планує дистанційно долучиться до саміту лідерів ЄС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Президент України планує дистанційно долучиться до саміту лідерів ЄС
Зеленський скоріш за все не поїде до Брюсселя
фото з відкритих джерел

Український президент, ймовірно, візьме участь у засіданні дистанційно

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради 18 грудня у Брюсселі, проте український лідер, ймовірно, приєднається до обговорення дистанційно. Про це анонімно повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний із процесом організації саміту лідерів Євросоюзу, кореспондентці «Європейської правди».

«Президент Кошта надіслав президентові Зеленському запрошення приїхати в Брюссель і взяти участь у засіданні Європейської ради цього тижня. Наразі ми очікуємо, що він доєднається до дискусії за відеозв’язком, і це ще має бути підтверджено», – повідомив співрозмовник «Європейської правди».

Він уточнив, що Зеленський скоріш за все не буде присутній особисто «через логістичні питання».

«Наші команди перебувають на зв’язку», – додав європосадовець.

Нагадаємо, що у Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Глава держави подякував за підтримку з боку Молдови й готовність до розвитку співпраці. Лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

Теги: Брюссель Володимир Зеленський президент запрошення

