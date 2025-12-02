Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли

Президент: Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські чиновники очікують подальших переговорів щодо мирного плану США. Про це він заявив під час виступу в парламенті Ірландії, передає «Главком».

Зеленський нагадав, що цього ранку українська делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. «Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли, є шанси», – сказав він.

До слова, секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин з американською стороною. За словами глави держави, делегація розповіла про основні акценти американської сторони в діалозі. Як зазначив президент, робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований.

Як повідомлялося, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу.