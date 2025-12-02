Головна Країна Політика
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
фото: скриншот з відео

Президент: Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські чиновники очікують подальших переговорів щодо мирного плану США. Про це він заявив під час виступу в парламенті Ірландії, передає «Главком».

Зеленський нагадав, що цього ранку українська делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. «Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли, є шанси», – сказав він.

До слова, секретар РНБО Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин з американською стороною. За словами глави держави, делегація розповіла про основні акценти американської сторони в діалозі. Як зазначив президент, робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований.

Як повідомлялося, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. 

Володимир Зеленський Ірландія переговори перемир'я

Глава держави закликав партнерів не втрачати зв'язок із реальністю та підтримувати Україну
«Війна ще не закінчилась». Зеленський звернувся до «коаліції охочих»
25 листопада, 20:51
Венс та Зеленський мали розмову
Зеленський та віцепрезидент США провели розмову
21 листопада, 17:08
Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
21 листопада, 12:55
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
Володимир Зеленський завтра, 19 листопада, відвідає Туреччину
Зеленський зустрінеться з Віткоффом у Туреччині – ЗМІ
18 листопада, 11:09
Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Зеленський очікує від Свириденко кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції
Зеленський обговорив із Свириденко кадрові зміни в уряді
14 листопада, 12:36
Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
12 листопада, 15:48
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
10 листопада, 21:11

