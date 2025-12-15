Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
Українська сторона 15 грудня продовжить мирні переговори з американцями
фото: Офіс президента

Глава держави планує зустрітися з німецьким канцлером, президентом та іншими високопосадовцями

Після переговорів з американською стороною у Німеччині президент України Володимир Зеленський матиме низку зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

О 13:00 за місцевим часом український лідер планує провести перемовини із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а згодом з очільницею німецького Бундестагу Юлією Кльокнер.

Крім того, глава держави разом з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму. О 17:15 за місцевим часом президент України та німецький канцлер виступлять із заявами для представників ЗМІ. Після брифінгу політики проведуть особисту розмову.

О 19:00 за місцевим часом очікується зустріч президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради та НАТО.

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

До слова, представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський
16 листопада, 11:38
Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
Зеленський прибув у Францію
17 листопада, 11:09
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
Українська сторона хоче, щоб будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточній лінії фронту
Мирні переговори зайшли у глухий кут через територіальне питання – Politico
8 грудня, 17:50
Трамп: Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
10 грудня, 23:47
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
15 листопада, 17:58
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30
Реформа військової служби в Німеччині спричинила масові протести молоді
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
5 грудня, 17:52

Політика

Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
Переговори делегацій США та України в Берліні тривали понад п’ять годин: що відомо
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
Зеленський: найближчим часом депутати напрацюють варіанти проведення виборів
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua