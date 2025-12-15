Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського

Глава держави планує зустрітися з німецьким канцлером, президентом та іншими високопосадовцями

Після переговорів з американською стороною у Німеччині президент України Володимир Зеленський матиме низку зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

О 13:00 за місцевим часом український лідер планує провести перемовини із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а згодом з очільницею німецького Бундестагу Юлією Кльокнер.

Крім того, глава держави разом з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму. О 17:15 за місцевим часом президент України та німецький канцлер виступлять із заявами для представників ЗМІ. Після брифінгу політики проведуть особисту розмову.

О 19:00 за місцевим часом очікується зустріч президента України з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради та НАТО.

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

До слова, представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».