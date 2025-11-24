Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів повертається до роботи після відсторонення

Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026, українська делегація повертається з переговорів у Женеві. «Главком» склав добірку новин 24 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Українська делегація повертається з переговорів у Женеві

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. «Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів», – зазначив він.

Глава держави додав, що за підсумками доповідей Україна буде визначатися щодо подальших кроків та таймінгу.

Ексочільник Луганської ОВА, який фігурує в корупційній справі, мобілізувався

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем ЗСУ. Він є фігурантом справи про корупцію на закупівлі безпілотників і РЕБ.

Правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн. У серпні колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вийшов під заставу.

Оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні.

До офіційного списку учасників увійшли:

Anstay;

Jerry Heil;

гурт Karyotype;

Khayat;

Laud;

Leleka;

гурт Molodiʼ

Mon Fia;

Monokate;

Mr. Vel;

Oks;

гурт The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

гурт «ЩукаРиба».

Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів повертається до роботи після відсторонення. Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.

Антикорупційні органи, зокрема НАБУ, НАЗК, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції КМДА не виявили порушень та не висловили зауважень щодо діяльності Прокопіва. У жовтні минулого року після розслідування Bihus.Info заступника Кличка було відсторонено від виконання обов'язків.

«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні

Україна стала однією з перших країн світу, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти «Київстар» зможуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття чи під час тривалих блекаутів.

Смартфон автоматично підключатиметься до супутникового сигналу без жодних додаткових налаштувань, нових SIM-карт або оплат. Наступним етапом буде запуск супутникових голосових дзвінків і мобільного інтернету.