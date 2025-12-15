Головна Країна Політика
Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини
За словами Зеленського, триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.
фото: Офіс президента

Зеленський заявив, що США нічого не вимагають, а лише передають Україні бачення Росії щодо територій

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вимагають Сполучені Штати Америки від України виходу з Донецької області в рамках «мирного плану». Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до делегації президента Трампа. І я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів. Тому, б я так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог ми почули від Сполучених Штатів Америки. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки», – сказав глава держави під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

За словами Зеленського, він попросив колег із США, щоб вони передали росіянам наше бачення.

«Тому я і сказав, є сенситивні питання, ми обмінюємось думками, а також чуємо бачення росіян або їх цілі. Ми докладаємо зусиль, щоб пояснити свою позицію. І я радий, що нас чують. А що з цього з питання такого сенситивного, як територія, в кінці вийде, ми з вами побачимо. Окрім цього, були питання, з яких ми мали однакове бачення, в принципі, під час діалогу», – пояснив глава держави.

Також він підкреслив, що триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.

«Перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо і цивільне населення повинно мати чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо. Оскільки США нам не пропонують членство в НАТО, тому що членство НАТО абсолютно виписано зрозуміло. Тому важливо, що США сприймають гарантії, схожі на п’яту статтю, плюс відповідні гарантії безпеки. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас є прогрес», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.

Теги: Володимир Зеленський переговори Німеччина США Донеччина

