Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини

Зеленський заявив, що США нічого не вимагають, а лише передають Україні бачення Росії щодо територій

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вимагають Сполучені Штати Америки від України виходу з Донецької області в рамках «мирного плану». Про це повідомляє «Главком».

«Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до делегації президента Трампа. І я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів. Тому, б я так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог ми почули від Сполучених Штатів Америки. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки», – сказав глава держави під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

За словами Зеленського, він попросив колег із США, щоб вони передали росіянам наше бачення.

«Тому я і сказав, є сенситивні питання, ми обмінюємось думками, а також чуємо бачення росіян або їх цілі. Ми докладаємо зусиль, щоб пояснити свою позицію. І я радий, що нас чують. А що з цього з питання такого сенситивного, як територія, в кінці вийде, ми з вами побачимо. Окрім цього, були питання, з яких ми мали однакове бачення, в принципі, під час діалогу», – пояснив глава держави.

Також він підкреслив, що триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.

«Перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо і цивільне населення повинно мати чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо. Оскільки США нам не пропонують членство в НАТО, тому що членство НАТО абсолютно виписано зрозуміло. Тому важливо, що США сприймають гарантії, схожі на п’яту статтю, плюс відповідні гарантії безпеки. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас є прогрес», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.