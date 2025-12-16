Зеленський розповів про зустріч із Санду

Президент України поінформував молдовську лідерку про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами

Лідери України та Молдови обговорили нові напрями партнерства

У Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Глава держави подякував за підтримку з боку Молдови й готовність до розвитку співпраці. Лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

«Розповів про роботу заради миру, безпеки та відновлення України після закінчення війни. Маємо продовжувати тиск на Росію та протидіяти всім можливим проявам російських загроз. Говорили про це також», – каже він.

Також Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили продовження тиску на Росію та протидію всім можливим проявам російських загроз.

Крім того, політики обговорили спільний шлях до членства у Європейському Союзі. Глава держави наголосив, що подальший прогрес України та Молдови має бути одночасним і тісно скоординованим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Він вже виступив перед парламентом країни та матиме низку зустрічей, зокрема президент зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом та матиме аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра. Після зустрічей очільник України відвідає військовий реабілітаційний центр Aardenburg.

Раніше голова дипломатичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що нові країни можуть приєднатися до Європейського Союзу вже до 2030 року. Серед них – Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія.

До слова, президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною.