Зеленський розповів, як буде вирішувати долю голів ОВА

Глава держави пояснив, що без деяких голів облдержадміністрації зараз буде важко, особливо в прифронтових областях

Зеленський про кадрові зміни в ОВА: «Коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення»

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр з відновлення Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита мають представити перелік голів облдержадміністрації, які можуть втратити посаду. Відповідну заяву президент Володимир Зеленський зробив під час пресконференції, де був присутній «Главком».

«Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, – хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни – не тільки звільнення. Списку я ще не бачив. Днями такий список має бути», – розповів президент.

Глава держави наголосив, що збирає інформацію з різних джерел. Раніше Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі. «Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору», – каже він.

Зеленський наголосив, що питання, які стосуються військових адміністрацій, обговорює безпосереднього з Генеральним штабом. «Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення», – додав український лідер.

До слова, Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького за статтею «Декларування недостовірної інформації». Раніше журналісти зʼясували, що посадовець «приховав» у своїй декларації офіційно колишню дружину з купою нерухомості і бізнесів.