Президент Фінляндії: Україна та Росія ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Стубб не залишив сумнівів у тому, що Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна та Росія, ймовірно, все ближче до мирної угоди, ніж на будь-якому етапі за останні чотири роки. У своїх коментарях він зазначив, що ситуація в Україні може наблизитися до розв'язання, що викликає надії на завершення війни. Його слова цитує Clash Report, пише «Главком».

Проте, говорячи про загрози для Європи, Стубб не залишив сумнівів у тому, що Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки.

«Росія є номером один серед загроз для Європи і, в цілому, для Західного світу», – підкреслив президент Фінляндії.

Стубб також звернувся до історичного контексту, згадуючи напади Росії на Фінляндію. Він наголосив, що Фінляндія була єдиним сусідом Росії, який зміг зберегти свою незалежність.

«Росія намагалася вторгнутися в нас під час Зимової війни та Війни продовження. Ми були єдиними сусідами Росії, які змогли зберегти справжню незалежність. Ми втратили десяту частину нашої території», – зазначив Стубб.

Раніше повідомлялось, що Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня.

Нагадаємо, у Берліні пройшла зустріч представників України та США. У переговорах брали участь президент Володимир Зеленський, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.

Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу»

Читайте також:

Теги: Фінляндія Володимир Зеленський переговори росія перемир'я

