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Зеленський нагородив орденом президентку Єврокомісії

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський нагородив орденом президентку Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн уже втретє за час війни прибула до Києва
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії вважає вручення їй ордену символ міцного зв’язку між Україною та ЄС

У четвер, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський вручив главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка наразі здійснює свій візит до Києва, Орден князя Ярослава Мудрого І ступеня. Про це вона повідомила у Twitter.

«Це велика честь. Я приймаю її від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку», — написала фон дер Ляєн.

Зеленський нагородив орденом президентку Єврокомісії фото 1

Як відомо, 15 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій приїзд до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Очільниця Єврокомісії планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити питання зближення європейського та українського ринків.

Зазначимо, що вперше після початку вторгнення Росії в Україну фон дер Ляєн приїхала до Києва 8 квітня разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Тоді вона передала Зеленському опитувальник для набуття статусу кандидата в ЄС.

Вдруге вона відвідала Україну 11 червня, щоб підбити підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення та прогресу Києва на його європейському шляху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Ці кошти будуть виділені на повсякденну діяльність держави, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури в Україні. 

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн державні нагороди

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