Наступ на Курщину: Зеленський пояснив, до чого Україна намагається примусити РФ

Про всі цілі наступу на Курщину президент не розповів

Наступ українських військ на Курську область Росії є частиною великої військово-дипломатичної операції, мета якої – примусити РФ до миру. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для індійських журналістів.

За його словами, Україна не вдиралася до РФ, а навпаки – це росія вдерлася до України 10 років тому. Водночас «все, що ми робимо, робиться тільки для того, щоби примусити Росію бути готовою до справедливого миру».

Тим часом Курська операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини. Один з етапів операції – перехопити в росії ініціативу – спрацював, хоч Україні було складно без допомоги партнерів, каже Зеленський.

Однак про всі цілі наступу на Курщину президент не розповів: «Коли все закінчиться, якщо в нас вийде, стане очевидно, для чого і що ми робимо».

Раніше повідомлялося, що вторгненням у Курську область мало на меті не тільки вивести Росію з рівноваги і змусити її перекинути війська зі сходу, а й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю та вмотивувати українців, втомлених війною. І частково Курська операція досягла своїх цілей. Про це пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.