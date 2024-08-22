Зеленський продовжив на 10 років санкції проти Пушиліна, Шарія і Гужви

Зеленський підписав указ, що продовжує ще на 10 років обмеження стосовно проросійських медійних діячів

Глава держави підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо продовження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 21 серпня 2024 року, яке стосується запровадження, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті Президента України.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», –зазначається в документі.

Санкції на 10 років були запроваджені проти низки фізичних та юридичних осіб, включаючи ватажка терористичної організації «ДНР» Дениса Пушиліна та проросійських пропагандистів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія. Дані обмеження також охоплюють афілійовані з ними компанії та активи.

Згідно з рішенням, інтернет-провайдери повинні блокувати доступ до ресурсів, пов'язаних з підсанкційними особами. Це включає такі веб-сайти, як «Страна.ua» та його субдомени, «Шарій.net», сайт «Політична партія Шарія», а також відповідні сторінки у соціальних мережах.

До слова, росіянам доведеться вчитися жити під санкційними обмеження десятиліття, незалежно від результатів завершення війни РФ проти України. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ РФ Дмітрій Бірічевський, виступаючи на дискусійному клубі «Валдай».