У Китаї Джейк Салліван зустрінеться з міністром закордонних справ країни Ваном Ї

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван планує уперше відвідати Китай. Про це пише Axios, посилаючись на трьох співрозмовників, які обізнані про заплановану поїздку.

Очікується, що візит, який запланований на 27-29 серпня, закладе основу для фінальної зустрічі президента Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна.

У Китаї Салліван повинен зустрітися з міністром закордонних справ Ваном Ї. Планується, що зустріч закладе основу для можливо остаточної зустрічі між президентом Байденом і його китайським колегою Сі Цзіньпіном цього року.

Також у листопаді Байден та Сі Цзіньпін повинні взяти участь у саміті лідерів G20 у Бразилії.

Видання зазначає, що після виходу з президентських перегонів Байден справді казав, що планує приділяти більше часу зовнішнім справам, зокрема більше подорожувати за кордон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у березні затвердив засекречену стратегію, спрямовану на стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден піде з посади, залишивши за собою сумну спадщину, вважає автор колонки в The Wall Street Journal. На його думку, Байдену за час перебування на посаді голови Білого дому так і не вдалося згуртувати націю і вирішити низку ключових для країни питань.