Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)

Україна сьогодні відзначає День морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав фронтові ділянки. Про це він написав у Telegram.

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«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти Військомо-морських сил ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», – написав він.

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Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День морської піхоти. Свято започаткували у 2014 році. Проте до 2017-го святкували 16 листопада. Чинну дату святкування 23 травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України». Цікаву історію свята читайте тут.

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До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито.