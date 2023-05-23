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Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати воїнів із Днем морської піхоти (фото)
Володимир Зеленський та українські морські піхотинці, 23 травня 2023 року
фото: Володимир Зеленський / Telegram

Україна сьогодні відзначає День морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав фронтові ділянки. Про це він написав у Telegram.

«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти Військомо-морських сил ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», – написав він.

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Нагадаємо, Україна сьогодні відзначає День морської піхоти. Свято започаткували у 2014 році. Проте до 2017-го святкували 16 листопада. Чинну дату святкування 23 травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України». Цікаву історію свята читайте тут.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед», всі збито.

Теги: війна Володимир Зеленський фронт морська піхота

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