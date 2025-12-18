Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна

Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів

Президент каже, що російський диктатор не відмовився від намірів продовжувати війну проти України

Останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя глава держави прокоментував виступ Путіна в Міноборони РФ. За словами Зеленського, очільник Кремля прагне отримати повний контроль над Донбасом, а також захопити південні та східні території України.

Президент впевнений, якщо Кремль буде гальмувати дипломатичні зусилля США, реакція Вашингтону буде негативною. Глава держави додав, що здатність Росії продовжувати війну проти України залежить від західних партнерів.

«Сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання в тому, чи може він її продовжувати? Це вже залежить від наших партнерів та їх тиску, передусім санкційного, ну і також дипломатичного», – каже він.

Нагадаємо, попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Путін цинічно назвав українські території «історичними землями» РФ і додав, що Москва намагатиметься «звільнити» їх військовим шляхом, якщо Київ та Захід не погодяться на умови Кремля. Очільник РФ також спробував внести розкол між союзниками, заявивши, що веде діалог із США, але вважає неможливим змістовне спілкування з нинішньою політичною елітою Європи.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відповів на закиди про «історичні землі», попередивши європейські країни, що апетити Москви можуть поширитися і на них. Він наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки, щоб захистити світ від «російського божевілля».