Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
фото: Офіс президента

Президент каже, що російський диктатор не відмовився від намірів продовжувати війну проти України

Останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя глава держави прокоментував виступ Путіна в Міноборони РФ. За словами Зеленського, очільник Кремля прагне отримати повний контроль над Донбасом, а також захопити південні та східні території України.

Президент впевнений, якщо Кремль буде гальмувати дипломатичні зусилля США, реакція Вашингтону буде негативною. Глава держави додав, що здатність Росії продовжувати війну проти України залежить від західних партнерів.

«Сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання в тому, чи може він її продовжувати? Це вже залежить від наших партнерів та їх тиску, передусім санкційного, ну і також дипломатичного», – каже він.

Нагадаємо, попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Путін цинічно назвав українські території «історичними землями» РФ і додав, що Москва намагатиметься «звільнити» їх військовим шляхом, якщо Київ та Захід не погодяться на умови Кремля. Очільник РФ також спробував внести розкол між союзниками, заявивши, що веде діалог із США, але вважає неможливим змістовне спілкування з нинішньою політичною елітою Європи.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відповів на закиди про «історичні землі», попередивши європейські країни, що апетити Москви можуть поширитися і на них. Він наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки, щоб захистити світ від «російського божевілля».

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес РФ закипає від путінського маразму з продовженням війни
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
12 грудня, 19:11
Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
8 грудня, 08:52
Зустріч російського диктатора Путіна зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Вражаюча вечеря та незабутня екскурсія Москвою. Як американці «випрошували» мир у Путіна Тема дня
3 грудня, 19:15
Арахамія та інші депутати «Слуги народу» вимагали негайної відставки глави Офісу президента, погрожуючи виходом з фракції
Керівник фракції «Слуга народу», який вимагав відставку Єрмака, зробив заяву
28 листопада, 19:33
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
16 грудня, 08:25
Українська сторона 15 грудня продовжить мирні переговори з американцями
Переговори у Берліні. Офіс президента оприлюднив розклад зустрічей Зеленського
15 грудня, 11:35
В Анкарі відбулася зустріч Зеленського та Ердогана
Президент назвав, хто має силу зупинити війну між Україною та РФ
19 листопада, 21:35
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
23 листопада, 21:45

Політика

Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки в нардепи від «Слуги народу»
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатки в нардепи від «Слуги народу»
Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою
Президент відзначив волонтерку з Польщі нагородою

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua