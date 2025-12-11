Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ

Президент каже, що гарантії безпеки мають містити реальні механізми стримування агресора

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів «коаліції охочих» забезпечити гарантії безпеки для України та якнайшвидше рухати вперед у питанні використання заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський пояснив, що дієва модель гарантій безпеки неможлива без Європи та всіх членів «коаліції охочих»: від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії. Президент додав, що кожен внесок у безпеку України є важливим.

«Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. І зараз оборонна підтримка України особливо важлива, бо Росія атак не припиняє, і захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала на справедливий мир», – сказав він.

Президент наголосив, що готовий працювати з очільником США Дональдом Трампом у будь-якому форматі. Він підкреслив, що Україна не ховається від демократії та може спробувати провести вибори, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

«Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.