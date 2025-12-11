Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Глава держави закликав партнерів наповнювати ініціативу Purl
фото: Офіс президента

Президент каже, що гарантії безпеки мають містити реальні механізми стримування агресора

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів «коаліції охочих» забезпечити гарантії безпеки для України та якнайшвидше рухати вперед у питанні використання заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський пояснив, що дієва модель гарантій безпеки неможлива без Європи та всіх членів «коаліції охочих»: від Канади до Японії, до Австралії та Нової Зеландії. Президент додав, що кожен внесок у безпеку України є важливим.

«Ми працюємо над тим, щоб гарантії безпеки включали серйозні компоненти європейського стримування й були надійними, і важливо, що США з нами і підтримують. Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні Росії. І зараз оборонна підтримка України особливо важлива, бо Росія атак не припиняє, і захисту життя має бути більше, щоб дипломатія спрацювала на справедливий мир», – сказав він.

Президент наголосив, що готовий працювати з очільником США Дональдом Трампом у будь-якому форматі. Він підкреслив, що Україна не ховається від демократії та може спробувати провести вибори, якщо дозволятиме безпекова ситуація.

«Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього. Подивимося, що буде далі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підпише угоди зі Сполученими Штатами про відбудову, економічне відновлення та гарантії безпеки для нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з українськими посадовцями провів переговори з американською стороною. Ключовою темою стала відбудова та економічне відновлення України.

Читайте також:

Теги: коаліція Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа та «план Трампа»
Або Європа стає союзником України, або виграють Трамп і Путін
22 листопада, 21:38
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
14 листопада, 21:46
Острижний зустрів повномасштабне вторгнення РФ у складі загону особливого призначення «Омега»
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
14 листопада, 16:52
Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
21 листопада, 18:31
Наслідки обстрілу Харкова
Атака на Харків, деталі про переговори України та США: головне за ніч
24 листопада, 05:25
Єрмак зазначив, що питання, які обговорюватимуть Трамп і Зеленський, стосуються українських територій
Зеленський готовий «якнайшвидше» зустрітися з президентом США – Єрмак
25 листопада, 18:50
Глава держави наголосив, що українські воїни забезпечують можливість вести перемовини в інтересах України
Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад
26 листопада, 20:07
Шмигаль підготує детальні пропозиції для внесення змін
Настав час змінювати план оборони нашої держави – Зеленський
29 листопада, 14:36
Зеленський вручив нагороди сім'ям ірландських добровольців, які загинули за Україну
Зеленський вручив нагороди сім'ям ірландських добровольців, які загинули за Україну
3 грудня, 01:52

Політика

Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Зеленський про засідання «коаліції охочих»: Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» – президент
США пропонують створити на Донбасі «вільну економічну зону» – президент
Президент пояснив, чому гальмується процес обміну полоненими
Президент пояснив, чому гальмується процес обміну полоненими
Зеленський розповів, як буде вирішувати долю голів ОВА
Зеленський розповів, як буде вирішувати долю голів ОВА

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua