Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де вирішиться доля активів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: glavcom.ua

Зеленський особисто відвідає засідання Ради Євросоюзу 18 грудня

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у четвер, 18 грудня, у Брюсселі. Він спробує заручитися підтримкою для отримання кредиту, забезпеченого російськими активами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Лідери ЄС вже кілька тижнів намагаються остаточно узгодити умови кредиту, усвідомлюючи, що Україна швидко втрачає фінансові ресурси. Однак ці зусилля натрапили на сильний опір з боку Бельгії, де знаходиться більша частина заморожених активів російського центрального банку. Країна хоче отримати захист від фінансових зобов'язань на випадок, якщо Москва вживе заходів у відповідь або раптово відновить свої активи в суді.

За планом ЄС, російські кошти будуть використані для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд євро протягом наступних двох років. Якщо лідери ЄС не зможуть домовитися про цей план, блок, ймовірно, буде змушений розглянути варіанти тимчасового фінансування, переглянувши свій довгостроковий план.

За даними «Суспільного», Зеленський особисто відвідає засідання Ради Євросоюзу 18 грудня. Раніше повідомлялось, що президент зможе бути присутнім лише онлайн.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати до €45 млрд 2026 року коштом заморожених активів РФ. Про це 16 грудня в Гаазі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив президент України Володимир Зеленський.



