Свириденко погодить зі «Слугою» кандидатури міністрів енергетики та юстиції – президент

Кадрові зміни в уряді обговорювалися на зустрічі з фракцією минулого тижня

Попередніх очільників відомств було звільнено після публікації плівок НАБУ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

«Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня», – написав він.

Президент додав, що також заслухав доповіді щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів. За словами голови держави, Кабінет міністрів готує нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і дерегулювати процедури щодо встановлення таких установок.

«Також уряд України має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей. Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Людмилу Сугак виконуючою обовʼязків міністра юстиції України. Також уряд призначив Артема Некрасова виконуючим обовʼязків міністра енергетики України.

Як відомо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.