Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Руслан Стефанчук заявив, що Україна може перемогти РФ «тільки в єдності»
фото: Руслан Стефанчук

Голова парламенту висловив підтримку українському президенту

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Голова українського парламенту підтримав рішення президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

«Підтримую президента України Володимира Зеленського у цей непростий для України час. Тільки в єдності можемо перемогти!» – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.

Теги: Володимир Зеленський звільнення Руслан Стефанчук кадрові зміни Андрій Єрмак

