Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака

Руслан Стефанчук заявив, що Україна може перемогти РФ «тільки в єдності»

Голова парламенту висловив підтримку українському президенту

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Голова українського парламенту підтримав рішення президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

«Підтримую президента України Володимира Зеленського у цей непростий для України час. Тільки в єдності можемо перемогти!» – написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», – сказав президент.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Зокрема, НАБУ повідомило, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що обшуки пов’язані з операцією «Мідас». Єрмак прокоментував обшуки НАБУ.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак йде у відставку. Глава держави заявив, що запускає перезавантаження Офісу президента. Він анонсував консультації з новим кандидатом посаду керівника Банкової.