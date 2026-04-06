Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад

Глава держави привітав усіх зі святом Песах

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з рабинами українських міст та представниками єврейських громад, серед яких були військовий капелан та воїн ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав усіх зі святом Песах та побажав присутнім та їхнім рідним здоров’я й перемоги. За словами президента, Песах – саме про перемогу свободи.

Головні рабини зазначили, що Україна живе в дуже складний час, але не втратила своєї державності та свободи, продовжує боротися. Вони наголосили, що єврейська громада й надалі докладатиме усіх зусиль та молитиметься за перемогу нашої країни.

Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман додав, що за час повномасштабного російського вторгнення зросла кількість єврейської літератури, перекладеної українською мовою. За його словами, усі ці книги друкуються в Харкові попри те, що видавництво неодноразово зазнавало атак з боку Росії. Рафаель Рутман представив понад 40 книг та подарував Володимиру Зеленському першу україномовну Тору.

Песах – центральне юдейське свято, яке відзначають на згадку про вихід євреїв з єгипетського рабства під проводом Мойсея, що символізує здобуття свободи. Починається в 14 день місяця Нісан (за єврейським календарем) та святкується протягом семи днів у Ізраїлі та восьми днів за його межами.

Зауважимо, що у 2026 році Песах (єврейський Великдень) розпочався ввечері 1 квітня і триває до вечора 9 квітня.