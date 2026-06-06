Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
Радбез ООН збереться 8 червня
фото з відкритих джерел

Україна наголошує на важливості тиску на РФ для реалізації мирного плану

Міжнародна спільнота змушена негайно реагувати на черговий акт агресії та масштабну спробу дестабілізації європейської безпеки з боку Кремля. У понеділок, 8 червня, на офіційне прохання української сторони, Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Приводом для дипломатичного втручання став новий удар російських окупаційних військ по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах українських міст, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань у столиці та регіонах.

Повідомлення про скликання екстреного засідання Радбезу оприлюднив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник зовнішнього відомства наголосив, що остання хвиля комбінованих російських ударів із застосуванням балістичних ракет та сотень ударних безпілотників є черговим наочним доказом небажання Кремля йти на компроміси.

«Постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Зеленського російській федерації щодо припинення війни», – зазначив глава МЗС.

Він також подякував партнерам України за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну і запропонував завершити війну. За словами українського лідера, «треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни».

Як відомо, агресор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського. Про це пише «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що у нього була можливість переглянути лист від Зеленського. За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. Очільник Кремля повідомив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським, але поки не бачить в цьому сенсу.

Читайте також:

Теги: ООН Радбез ООН війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада очікує за підсумками року близько 300 млрд рублів
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
2 червня, 04:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 966 танків
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
1 червня, 07:22
Дрон влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац
Bloomberg: Падіння дрона РФ в Румунії оголило критичну проблему НАТО
30 травня, 18:58
Естонські солдати у таборі Тапа в Таллінні, Естонія, 21 березня 2025 року
Крихітна країна НАТО готується до війни з Росією – WSJ
30 травня, 17:50
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
25 травня, 14:19
Путінський режим готує дітей до війни проти Європи
Путінський режим готує дітей до війни проти Європи
19 травня, 09:36
РФ масовано атакувала Київ
1560 дронів за добу. Президент назвав головну ціль російського удару
14 травня, 10:02
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Краматорську
Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)
12 травня, 15:37
Співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка
$300 млрд російських активів знерухомлені. Що далі?
6 травня, 11:15

Політика

Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
«У нас буде дискусія». Соратник Тимошенко оцінив шанси нової спроби легалізації «полунички»
«У нас буде дискусія». Соратник Тимошенко оцінив шанси нової спроби легалізації «полунички»
«Будемо добивати». Нардеп від «Голосу» припустив, коли Рада знову розгляне легалізацію «дорослого контенту»
«Будемо добивати». Нардеп від «Голосу» припустив, коли Рада знову розгляне легалізацію «дорослого контенту»
Вступ України до ЄС. У Раді зареєстровано документ про парламентську підтримку переговорів
Вступ України до ЄС. У Раді зареєстровано документ про парламентську підтримку переговорів

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua