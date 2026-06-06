Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання

Україна наголошує на важливості тиску на РФ для реалізації мирного плану

Міжнародна спільнота змушена негайно реагувати на черговий акт агресії та масштабну спробу дестабілізації європейської безпеки з боку Кремля. У понеділок, 8 червня, на офіційне прохання української сторони, Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Приводом для дипломатичного втручання став новий удар російських окупаційних військ по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах українських міст, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань у столиці та регіонах.

Повідомлення про скликання екстреного засідання Радбезу оприлюднив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник зовнішнього відомства наголосив, що остання хвиля комбінованих російських ударів із застосуванням балістичних ракет та сотень ударних безпілотників є черговим наочним доказом небажання Кремля йти на компроміси.

«Постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Зеленського російській федерації щодо припинення війни», – зазначив глава МЗС.

Він також подякував партнерам України за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну і запропонував завершити війну. За словами українського лідера, «треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни».

Як відомо, агресор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського. Про це пише «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що у нього була можливість переглянути лист від Зеленського. За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. Очільник Кремля повідомив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським, але поки не бачить в цьому сенсу.