Зеленський утворив Координаційну раду для захисту прав ветеранів, її очолив Буданов

Зеленський ліквідував старі ради та створив єдину Координаційну раду при президентові

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким кардинально реформував систему державної підтримки, правового захисту та реабілітації українських воїнів і цивільних громадян, постраждалих від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ № 483/2026.

Документом ліквідовано чотири застарілі консультативні органи з питань захисту прав захисників, які функціонували з 2020–2022 років. Натомість при президентові України створено єдиний вищий орган – Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни, полонених та зниклих безвісти. Новостворена структура отримала розширені повноваження: від розроблення профільних законів до консолідації міжнародних зусиль для примушення РФ до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Координаційна рада функціонуватиме як постійно діючий консультативно-дорадчий орган при президентові України. Її головна мета – комплексна оцінка проблем і оперативне вироблення рішень для захисту прав ветеранів, членів їхніх родин, родин загиблих Героїв, а також військовополонених і цивільних заручників, позбавлених волі окупантами.

Документ наділяє раду широким спектром аналітичних і практичних інструментів. Основними завданнями визначено:

Формування пропозицій та підготовка проєктів нормативно-правових актів для вдосконалення системи правових і соціальних гарантій;

Посилення інституційної спроможності органів влади та місцевого самоврядування у сфері ветеранської політики та реабілітації;

Напрацювання нових загальнодержавних механізмів гідного вшанування памʼяті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

Аналіз ефективності національних та міжнародних механізмів захисту прав зниклих безвісти за особливих обставин.

Окремим пріоритетом Ради стане дипломатичний трек – сприяння консолідації зусиль світової спільноти, спрямованих на те, щоб змусити державу-агресора виконувати вимоги Женевських конвенцій щодо умов утримання українських військовополонених.

Персональний склад Координаційної ради затверджено безпосередньо президентом.

Керівництво та ключові члени Ради: головою Координаційної ради призначено керівника Офісу президента України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Функції секретаря Ради покладено на заступника Керівника ОП Ірину Верещук.

Також до складу увійшли:

Михайло Федоров – Міністр оборони України;

Олег Іващенко – начальник Головного управління розвідки МОУ, генерал-лейтенант;

Євгеній Хмара – т.в.о. Голови Служби безпеки України, генерал-майор;

Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Ігор Клименко – Міністр внутрішніх справ України;

Наталія Калмикова – Міністр у справах ветеранів України;

Ольга Кобилинська – Військовий омбудсман.

Також у роботі органу за згодою братимуть участь Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Члени Ради виконуватимуть свої обов'язки на громадських засадах, а організаційно-технічне забезпечення покладено на Офіс президента та Державне управління справами.

Ухвалення цього Указу повністю перезавантажує правове поле у сфері ветеранської політики. Відповідно до статті 3 документа, чинність втратили чотири попередні акти глави держави, видані у 2020, 2021 та 2022 роках, якими утворювалися Консультативна рада у справах ветеранів війни та Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Із дня набрання чинності Указом № 483/2026 усі зазначені старі консультативні структури офіційно припиняють свою діяльність. Створення єдиного координаційного центру під безпосереднім керівництвом генерал-лейтенанта Буданова покликане ліквідувати бюрократичний дубляж функцій, централізувати обмін інформацією між силовими відомствами та прискорити ухвалення рішень, від яких залежать долі тисяч українських військових, полонених, зниклих безвісти та їхніх родин.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив виплату грошової компенсації за програмою Міністерства у справах ветеранів на загальну суму 5,67 млрд грн.