Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч

Косіняк-Камиш: Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає переговорам

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш провів зустріч з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим. Про це очільник польського оборонного відомства повідомив у соцмережі Х, передає «Главком».

«Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Але в питаннях історії ми маємо говорити один одному правду, бо лише так ми зможемо будувати майбутнє. Сьогодні під час зустрічі з генералом Кирилом Будановим, главою Офісу президента Володимира Зеленського, я чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння імені УПА одному із військових підрозділів. Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає переговорам. Є межі, які не можна перетинати», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Зауважимо, що відомі польські громадські діячі, журналісти, митці і колишні представники демократичної опозиції виступили зі спільним зверненням щодо українсько-польських відносин на тлі дискусій, викликаних присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ почесної назви «Героїв УПА». Звернення підписали, зокрема, Збігнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Цезарій Лазаревич, Пйотр Нємчик, Анджей Северин та Кшиштоф Скіба.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на рішення про надання одному з українських підрозділів назви «героїв УПА». Польський посадовець заявив, що прославляння Української повстанської армії є неприйнятним для польського суспільства та закликав українську владу переглянути відповідне рішення.