Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч
Владислав Косіняк-Камиш та Буданов провели зустріч
фото: Władysław Kosiniak-Kamysz/Х

Косіняк-Камиш: Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає переговорам

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш провів зустріч з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим. Про це очільник польського оборонного відомства повідомив у соцмережі Х, передає «Главком».

«Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Але в питаннях історії ми маємо говорити один одному правду, бо лише так ми зможемо будувати майбутнє. Сьогодні під час зустрічі з генералом Кирилом Будановим, главою Офісу президента Володимира Зеленського, я чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння імені УПА одному із військових підрозділів. Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає переговорам. Є межі, які не можна перетинати», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Наразі офіційного рішення щодо ордена Зеленського польська влада не ухвалювала, а відповідне питання Навроцький запропонував включити до порядку денного засідання капітулу ордена Білого Орла, яке заплановане на 8 червня.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Зауважимо, що відомі польські громадські діячі, журналісти, митці і колишні представники демократичної опозиції виступили зі спільним зверненням щодо українсько-польських відносин на тлі дискусій, викликаних присвоєнням одному з підрозділів ЗСУ почесної назви «Героїв УПА». Звернення підписали, зокрема, Збігнєв Буяк, Владислав Фрасинюк, Павел Каспшак, Цезарій Лазаревич, Пйотр Нємчик, Анджей Северин та Кшиштоф Скіба.

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на рішення про надання одному з українських підрозділів назви «героїв УПА». Польський посадовець заявив, що прославляння Української повстанської армії є неприйнятним для польського суспільства та закликав українську владу переглянути відповідне рішення.

Читайте також:

Теги: Польща ОУН-УПА Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький планує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла
Навроцький проти ордена Зеленського: як має діяти Україна
30 травня, 12:12
Бредлі з 1-ї кавалерійської дивізії проводить маневри в Бемово Піске у Польщі 23 листопада 2022 року
США відмовилися від планів розгортання військовослужбовців та техніки в Польщі
14 травня, 01:01
На трьох українців напала група приблизно з десяти молодих людей
У Польщі затримано нападників на українських підлітків: що відомо
16 травня, 09:58
Останки Голови Проводу ОУН Андрія Мельника та його дружини повертаються в Україну
До України відправлено останки голови ОУН Андрія Мельника та його дружини: історичні кадри
20 травня, 04:28
Аліна у Португалії
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
17 травня, 19:15
Дрони над польським кордоном викликали паніку серед місцевих жителів
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
19 травня, 21:49
Блогерка Ельва втратила риси свого обличчя через щоденні уколи ботоксу
Блогерка з Польщі роками колола силікон в обличчя: що з нею сталося (відео)
27 травня, 12:34
Затримка в обміні пов'язана виключно з позицією російської сторони
Буданов анонсував новий обмін військовополоненими з Росією
1 червня, 23:05
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі
Вчора, 21:03

Політика

Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч
Скандал з підрозділом на честь УПА. Буданов та міністр оборони Польщі провели зустріч
Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два
192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два
Зеленський утворив Координаційну раду для захисту прав ветеранів, її очолив Буданов
Зеленський утворив Координаційну раду для захисту прав ветеранів, її очолив Буданов
Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном
Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Сьогодні, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua