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Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін втратив шанс вийти з провальної війни. Сибіга попередив РФ про наслідки
Сибіга зауважив, що в РФ вже немає безпечних місць, які могли б уникнути далекосяжних санкцій України
фото: Міністерство закордонних справ України/Facebook

Сибіга зауважив, що економіка Росії ще глибше зануриться в рецесію

Російський диктатор Володимир Путін втратив шанс вийти з війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає «Главком».

«Для росіян немає хороших новин. Відмовившись від пропозиції президента Зеленського про прямі мирні переговори, Путін втратив шанс вийти з цієї провальної війни. Ситуація для Росії тільки погіршуватиметься. Втрати на полі бою продовжуватимуть зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими», – йдеться у повідомленні.

Сибіга зауважив, що економіка Росії ще глибше зануриться в рецесію, зникне ще більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція найсильніше вдарить по найуразливіших верствах населення. За його словами, у Росії вже немає безпечних місць, які могли б уникнути далекосяжних санкцій України, однак їхня інтенсивність і надалі зростатиме.

«Міжнародний тиск не послабшає. Він лише посилюватиметься. Включно із заморожуванням активів, заборонами на поїздки та неминучою відповідальністю за злочини. Все це тому, що фанатик у Кремлі хоче будь-якою ціною утриматися при владі і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни та вбити мільйони людей заради своїх божевільних марень», – зазначив міністр.

Голова МЗС підсумував: «Все це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх марення про те, що Україна скоро розвалиться, підтримка її партнерів ослабне або тиск на Росію послабшає. Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне вирішення, але умови будуть набагато гіршими. Відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України».

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни.

Як повідомлялося, агресор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського. Диктатор заявив, що у нього була можливість переглянути лист від Зеленського. За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал.

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Теги: МЗС Андрій Сибіга росія війна

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