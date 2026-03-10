Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент

Зеленський: Зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Вони проаналізували наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів», – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва.

«Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 млн 315 тис. убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими», – підкреслив глава України.

Також, за словами президента, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Нагадаємо, що попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. Про це в інтерв'ю Le Monde розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.