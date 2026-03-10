Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент
Іващенка та Зеленський провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Вони проаналізували наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів», – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва.

«Важливі документи були здобуті нашою розвідкою щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 млн 315 тис. убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими», – підкреслив глава України.

Також, за словами президента, ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Нагадаємо, що попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. Про це в інтерв'ю Le Monde розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський ГУР Олег Іващенко втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33
Зеленський підтримав ідею США швидко завершити війну, але без поступок
Зеленський прокоментував ініціативу США завершити війну до 4 липня
24 лютого, 21:04
Зеленський: Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
22 лютого, 13:11
Під час розмови окремо йшлося про ситуацію в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL
Можливі зміни позицій сторін. Зеленський і Рютте обговорили подальші перемовини з Росією
21 лютого, 15:59
Президент зробив заяву про Путіна
Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
19 лютого, 06:51
Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
19 лютого, 03:17
Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
18 лютого, 13:33
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Зеленський подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
14 лютого, 20:11

Політика

Зеленський зустрівся з Редісом (фото)
Зеленський зустрівся з Редісом (фото)
Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент
Розвідка здобула важливі документи про втрати РФ на фронті – президент
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі
Будапешт ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua