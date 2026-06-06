Україна вибачилася перед Грецією за інцидент з морським дроном

Україна підкреслює свою відданість нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки

Міністерство закордонних справ України врегулювало делікатний інцидент у Середземному морі, пов'язаний із появою українського військового обладнання в територіальних водах країни-члена НАТО.

Україна заявила, що «високо цінує свої дружні відносини з Грецією» та «висловлює глибоку подяку грецькому уряду та всьому грецькому народу за їхню непохитну й послідовну підтримку нашої країни» в часи масштабних історичних випробувань. Водночас українська дипломатія офіційно перепросила за несанкціоноване перебування вітчизняного безпілотного апарату поблизу європейських курортних територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Приводом для дипломатичних переговорів став український військовий морський дрон, який через втрату зв'язку або навігаційну помилку під час виконання бойового завдання був винесений течією у води поблизу популярного грецького острова Лефкада, що розташований в Іонічному морі.

Спікер МЗС України Георгій Тихий наголосив, що поява апарату в цій зоні була вимушеною і зумовлена виключно специфікою ведення оборонної війни на морі.

«Оскільки нинішні виклики для міжнародної та регіональної безпеки, зокрема морської безпеки та діяльності «тіньового флоту» Росії, становлять спільне занепокоєння як для Греції, так і для України, Україна підкреслює свою відданість нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, та визнає свій інтерес до запобігання подібним випадкам у майбутньому. У цьому контексті українська сторона висловлює вибачення за інцидент, наголошуючи, що це був результат обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України», – зазначив Георгій Тихий.

У дипломатичному відомстві звернули увагу на те, що цей випадок не можна розглядати відірвано від загального контексту бойових дій на європейському континенті. Позаштатна ситуація у водах Іонічного моря, як і подібні прикрі інциденти з уламками ракет чи безпілотників в інших прикордонних регіонах Європи, є прямим наслідком глобальної дестабілізації.

Російська Федерація активно використовує Чорне та Середземне моря для обходу міжнародних санкцій, залучаючи так званий «тіньовий флот» застарілих танкерів для нелегального транспортування нафти. Це створює колосальні ризики екологічних катастроф та загрожує цивільному судноплавству партнерів.

Агресивні дії Кремля щодня доводять, що війна становить пряму фізичну та економічну загрозу не лише для територіальної цілісності України, а й для національної безпеки сусідніх дружніх держав, стабільності Європейського Союзу та світу загалом.

Георгій Тихий резюмував, що Україна разом із Грецією залишається повністю відданою подальшому поглибленню теплих міждержавних відносин. Країни продовжать тісну координацію зусиль у сфері безпеки в Чорноморсько-Середземноморському басейні, аби мінімізувати будь-які ризики для комерційних портів та міжнародних морських шляхів у майбутньому.

Нагадаємо, Греція офіційно звернулася до України з дипломатичним протестом після того, як біля грецького острова Лефкада рибалки виявили морський безпілотник. Афіни заявили про загрозу для судноплавства та висунули вимогу до Києва щодо подальших дій.