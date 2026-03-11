Головна Світ Політика
Умєров прибув в ОАЕ: президент назвав мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Рустем Умєров/Facebook

Президент: Три наші групи поїхали на Близький Схід

Сьогодні, 11 березня, секретар РНБО Рустем Умєров перебуває з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах. Згодом він відвідає ще декілька країн Близького Сходу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає «Главком».

«Три наші групи поїхали на Близький Схід. Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють. Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці. Він також буде в кількох інших країнах, включаючи Саудівську Аравію», – наголосив Зеленський.

До слова, президент повідомив, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону.

Зауважимо, за словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Президент наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але  дуже потребує ракети PAC-3.

Теги: Володимир Зеленський ОАЕ Рустем Умєров

