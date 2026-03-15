«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу

Президент: «Можливу дату технічного відновлення «Дружби» ми дали»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід «Дружба» пошкодили повітряні цілі, які прилетіли з РФ, і це задокументовано. За цого словами, технічне відновлення нафтопроводу «Дружба» може тривати до двох місяців. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Рішення про 90 мільярдів рішення було ухвалене всіма 27-ми країнами. Домовилися. Це і є рішення, яке вже увалене і яке має бути виконане, бо спільні рішення Європи мають виконуватись. Далі одна людина заблокувала. Не мала права це робити, але заблокувала. Я не підривав «Дружбу». Це факт. І з цим ніхто не може сперечатися. «Дружбу» підірвали повітряні цілі, які зайшли з Російської Федерації. І не один раз», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що всі процеси щодо нафтопроводу «Дружба» зафіксовані, і наголосив: «якщо питання, що «Дружба» є частиною всього цього переговорного процесу щодо фінансового забезпечення і членства України в ЄС, то треба переходити до труби як до другого пункту». «Перший пункт – Україну не блокують і далі кажуть умови. А вийшло так, що перестрибнули і кажуть: коли ви відремонтуєте?», – додав він.

«Спочатку самі прийміть рішення, що ви хочете купувати російську нафту. І тоді у вас поєднане рішення з Америкою на сьогодні. Не тільки з Америкою, а з багатьма країнами, які не дуже дотримуються нафтових санкцій проти Росії, а це Китай, Бразилія, Індія. Це просто моє ставлення до цього. Якщо це шантаж і така умова, то що я можу зробити? Я не можу без зброї залишити армію. Про всяк випадок можливу дату технічного відновлення «Дружби» ми дали: до двох місяців. Але я хочу, щоб усі розуміли, що дата – це другий пункт. Перший пункт: чи маємо ми в Європі право купувати і транзитувати російську нафту?», – підсумував глава України.

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

Як повідомлялося, Брюссель офіційно звернувся до Києва з пропозицією розгорнути спеціальну інспекційну місію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба». Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.