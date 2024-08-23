Зустріч Зеленського з Моді: глава Офісу президента розповів подробиці

Моді заявив, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

За словами Єрмака, Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці, зустріч почалася тет-а-тет.

«Потім до цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ, а також радник з питань нацбезпеки прем'єра Індії і я, як голова Офісу президента. Загалом ця зустріч проходила протягом такого рекордного терміну – практично три години», – каже Єрмак.

Далі була зустріч у широкому форматі, у якій взяли участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій. Під час переговорів, за словами Єрмака, було обговорено багато тем. Насамперед питання війна.

Зокрема, прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною, а також він підтримав територіальну цілісність української держави.

«Дуже важливо, що кілька разів на цьому наголосив прем'єр-міністр Моді, назвавши війну війною. Сказав, що для Індії чітка позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», – каже очільник Офісу президента.

Також, за словами Єрмака, Моді запевнив кілька разів, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

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