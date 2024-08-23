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Зустріч Зеленського з Моді: глава Офісу президента розповів подробиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського з Моді: глава Офісу президента розповів подробиці
Прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною
скріншот з відео

Моді заявив, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

За словами Єрмака, Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці, зустріч почалася тет-а-тет.

«Потім до цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ, а також радник з питань нацбезпеки прем'єра Індії і я, як голова Офісу президента. Загалом ця зустріч проходила протягом такого рекордного терміну – практично три години», – каже Єрмак.

Далі була зустріч у широкому форматі, у якій взяли участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій. Під час переговорів, за словами Єрмака, було обговорено багато тем. Насамперед питання війна.

Зокрема, прем'єр-міністр Індії назвав російське вторгнення на територію України війною, а також він підтримав територіальну цілісність української держави.

«Дуже важливо, що кілька разів на цьому наголосив прем'єр-міністр Моді, назвавши війну війною. Сказав, що для Індії чітка позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету», – каже очільник Офісу президента.

Також, за словами Єрмака, Моді запевнив кілька разів, що Індія ніколи не підтримає жодної ініціативи для завершення війни, яка буде пов'язана з неповагою чи компромісами щодо територіальної цілісності України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

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Теги: Індія Андрій Єрмак Володимир Зеленський дипломатія війна

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