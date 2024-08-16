Україна може отримати далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Що про них відомо
На лютий 2022 року у нашої авіації майже не було керованого озброєння «повітря-поверхня»
По далекобійним ракетам AGM-158 під F-16, які у теорії може отримати Україна.
Оскільки Politico за це уже написало, і наша преса то цитує, то повторювати уже там написане не буду, але пропоную зробити один крок вперед і поговорити ось про що. Емоційні гойдалки (від слова «гойда!») на тему ракет під F-16 для ЗСУ тут цілком можливі, бо ж мова про новий тип далекобійного озброєння якраз під кінець каденції Байдена. Тому чисто для профілактики не завадить уже зараз розставити акценти, навіть якщо перспективи дуже примарні.
- Наприклад, йдеться про те, що функціонерам Пентагону треба вирішити питання із «чутливими технологіями» та здатністю наявних в ЗСУ F-16 застосовувати крилаті ракети AGM-158. От у цьому точно не варто буде шукати жодної зовнішньополітичної мотивації.
Почнімо із того, що зараз наша авіація отримує F-16 не просто від європейських країн, але й ті літаки, що за часів «Холодної війни» виготовлялись за ліцензією на європейських заводах. Тому там може і не бути «за замовчуванням» опції по здатності запускати ракети AGM-158, і її треба буде «докручувати».
У відкритому доступі були дані про те, що крилату ракету французького виробництва SCALP-EG треба готувати до місії 12 годин. Аналогічний показник по AGM-158 поки що не зустрічав, але навряд чи там процес менш трудомісткий, тому там справді є над чим попрацювати.
- Якщо уже доведеться шукати можливу зовнішньополітичну мотивацію, то це, наприклад у питанні дальності застосування крилатих ракет, які можуть бути передані Україні.
Воно-то й нескладно знайти у відкритому доступі, що КР типу AGM-158B JASSM-ER може бити на дальність аж 900 кілометрів.
Але судячи з усього, в оригінальній публікації від Politico натяк скоріше на базовий варіант цих ракет AGM-158A на дальність до 370 кілометрів включно.
Втім, якщо дадуть цей варіант, то теж добре, бо уже цілком достатньо, щоб цілитись по аеродромах «ВКС РФ» у 200-кілометровій зоні від кордону (ну і відповідно вимагати дозвіл на таке застосування).
- Зовнішньополітична мотивація може бути і у кількості AGM-158, які нам можуть дати.
Справді, у публікації від Politico була вказівка на темп виробництва в 45 таких ракет на місяць на потужностях американського ВПК. Далі від себе допишу, що у ВПС США JASSM-ER – це на даний момент найбільш далекобійна КР з «конвенційною» бойовою частиною, у тому числі й для стратегічної авіації; «внутрішня» вартість однієї – приблизно 3 мільйонів доларів, замовлення Пентагону на 2025 фінансовий рік – 550 одиниць.
Але так, тут випливає специфічний нюанс, що таких ракет американський ВПК робить трохи повільнішими темпами, аніж у росіян по Х-101 (там уже доходить до 50 місяць). Що уже створює простір для гри «управління ескалацією».
Ну і про всяк випадок – так, Польща уже замовила для себе «кілька сотень» (без конкретних цифр) ракет JASSM-ER на 0,7 млрд доларів з поставкою у 2026-2030 роках, але за даними з відкритих джерел польські ВПС мають у запасі лише до 100 одиниць AGM-158 під наявні F-16.
- Якщо уже продовжувати про гойдалки від слова «гойда!», то, наприклад нескладно прорахувати, що в західній пресі можуть стартувати публікації про неймовірні складнощі, які можуть чекати Україну в застосуванні AGM-158 під F-16.
Наприклад – питання навчання пілотів і технічного персоналу, очікуваного оперативного ефекту, і можливостей російської ППО протидіяти цим КР, і всі ці публікації можуть бути по-своєму справедливі.
Ну, наприклад, у нещодавній публікації британського аналітичного центру RUSI було твердження, що під час контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року було витрачено реально значну кількість ракет Storm Shadow та SCALP-EG, але реальний ефект від застосування виявився нижчим від очікуваного.
Або ж – у випадку з AGM-158 мова про дозвукову крилату ракету, а такі засоби повітряного нападу збивати простіше, аніж оперативно-тактичні балістичні ракети.
Але з іншої сторони, під час повномасштабного вторгнення РФ наші військові показали здатність долати схожі організаційні виклики, за наявності технічної підтримки від країн Заходу.
Ну бо на лютий 2022 року у нашої авіації майже не було керованого озброєння «повітря-поверхня», але за понад 2 роки потому є не просто ціла номенклатура різних бомб та ракет, є й персонал, що вміє це застосовувати.
Ну а при зміні вектора застосування SCALP-EG та Storm Shadow показали особливо цілющий ефект у плані ударів по корабельному складу та спроможностям ЧФ РФ.
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