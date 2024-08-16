Україна може отримати далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Що про них відомо

На лютий 2022 року у нашої авіації майже не було керованого озброєння «повітря-поверхня»

По далекобійним ракетам AGM-158 під F-16, які у теорії може отримати Україна.

Оскільки Politico за це уже написало, і наша преса то цитує, то повторювати уже там написане не буду, але пропоную зробити один крок вперед і поговорити ось про що. Емоційні гойдалки (від слова «гойда!») на тему ракет під F-16 для ЗСУ тут цілком можливі, бо ж мова про новий тип далекобійного озброєння якраз під кінець каденції Байдена. Тому чисто для профілактики не завадить уже зараз розставити акценти, навіть якщо перспективи дуже примарні.

Наприклад, йдеться про те, що функціонерам Пентагону треба вирішити питання із «чутливими технологіями» та здатністю наявних в ЗСУ F-16 застосовувати крилаті ракети AGM-158. От у цьому точно не варто буде шукати жодної зовнішньополітичної мотивації.

Почнімо із того, що зараз наша авіація отримує F-16 не просто від європейських країн, але й ті літаки, що за часів «Холодної війни» виготовлялись за ліцензією на європейських заводах. Тому там може і не бути «за замовчуванням» опції по здатності запускати ракети AGM-158, і її треба буде «докручувати».

У відкритому доступі були дані про те, що крилату ракету французького виробництва SCALP-EG треба готувати до місії 12 годин. Аналогічний показник по AGM-158 поки що не зустрічав, але навряд чи там процес менш трудомісткий, тому там справді є над чим попрацювати.

Якщо уже доведеться шукати можливу зовнішньополітичну мотивацію, то це, наприклад у питанні дальності застосування крилатих ракет, які можуть бути передані Україні.

Воно-то й нескладно знайти у відкритому доступі, що КР типу AGM-158B JASSM-ER може бити на дальність аж 900 кілометрів.

Але судячи з усього, в оригінальній публікації від Politico натяк скоріше на базовий варіант цих ракет AGM-158A на дальність до 370 кілометрів включно.

Втім, якщо дадуть цей варіант, то теж добре, бо уже цілком достатньо, щоб цілитись по аеродромах «ВКС РФ» у 200-кілометровій зоні від кордону (ну і відповідно вимагати дозвіл на таке застосування).

Зовнішньополітична мотивація може бути і у кількості AGM-158, які нам можуть дати.

Справді, у публікації від Politico була вказівка на темп виробництва в 45 таких ракет на місяць на потужностях американського ВПК. Далі від себе допишу, що у ВПС США JASSM-ER – це на даний момент найбільш далекобійна КР з «конвенційною» бойовою частиною, у тому числі й для стратегічної авіації; «внутрішня» вартість однієї – приблизно 3 мільйонів доларів, замовлення Пентагону на 2025 фінансовий рік – 550 одиниць.

Але так, тут випливає специфічний нюанс, що таких ракет американський ВПК робить трохи повільнішими темпами, аніж у росіян по Х-101 (там уже доходить до 50 місяць). Що уже створює простір для гри «управління ескалацією».

Ну і про всяк випадок – так, Польща уже замовила для себе «кілька сотень» (без конкретних цифр) ракет JASSM-ER на 0,7 млрд доларів з поставкою у 2026-2030 роках, але за даними з відкритих джерел польські ВПС мають у запасі лише до 100 одиниць AGM-158 під наявні F-16.

Якщо уже продовжувати про гойдалки від слова «гойда!», то, наприклад нескладно прорахувати, що в західній пресі можуть стартувати публікації про неймовірні складнощі, які можуть чекати Україну в застосуванні AGM-158 під F-16.

Наприклад – питання навчання пілотів і технічного персоналу, очікуваного оперативного ефекту, і можливостей російської ППО протидіяти цим КР, і всі ці публікації можуть бути по-своєму справедливі.

Ну, наприклад, у нещодавній публікації британського аналітичного центру RUSI було твердження, що під час контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року було витрачено реально значну кількість ракет Storm Shadow та SCALP-EG, але реальний ефект від застосування виявився нижчим від очікуваного.

Або ж – у випадку з AGM-158 мова про дозвукову крилату ракету, а такі засоби повітряного нападу збивати простіше, аніж оперативно-тактичні балістичні ракети.

Але з іншої сторони, під час повномасштабного вторгнення РФ наші військові показали здатність долати схожі організаційні виклики, за наявності технічної підтримки від країн Заходу.

Ну бо на лютий 2022 року у нашої авіації майже не було керованого озброєння «повітря-поверхня», але за понад 2 роки потому є не просто ціла номенклатура різних бомб та ракет, є й персонал, що вміє це застосовувати.

Ну а при зміні вектора застосування SCALP-EG та Storm Shadow показали особливо цілющий ефект у плані ударів по корабельному складу та спроможностям ЧФ РФ.