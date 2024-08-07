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Відстрочка для «обмежено придатних» до 25 років: у Раді з'явився законопроєкт

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відстрочка для «обмежено придатних» до 25 років: у Раді з'явився законопроєкт
Ухвалення законопроєкту №11379-д сприятиме врегулюванню питання проходження військової служби під час мобілізації військовозобов’язаних, які не досягли 25-річного віку
фото з відкритих джерел

Законопроєкт має усунути правову колізію, яка дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11379-д про внесення змін до законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Цей законопроєкт має усунути правову колізію, яка дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. 

Зазначається, що вищезгаданий законопроєкт ініційовано з метою врегулювання питання надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які на день набрання чинності Законом України № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних що визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до досягнення ними 25-річного віку.

Також законопопроєкт вирішить питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з числа осіб, які перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку.

Цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час до червня 2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби 

Проєктом Закону пропонується внести зміни до прикінцевих положень законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та встановити, що упродовж дії воєнного стану:

  • військовозобов’язані, які на день набрання чинності Законом України № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, – не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з числа осіб, які на день набрання чинності Законом України № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Ухвалення даного проєкту, зазначається у пояснювальній записці, сприятиме врегулюванню питання проходження військової служби під час мобілізації військовозобов’язаних з числа осіб, які не досягли 25-річного віку.  

Як раніше писав «Главком», вік до 25 років (якщо ви не студент і не маєте відстрочки) – ще не гарантія того, що у вас не перевірять документи та не відправлять після цього на військово-лікарську комісію, а потім і на навчальний полігон. Головний парадокс в тому, як показала практика, що забрати в армію можуть тих військовозобов’язаних до 25, у яких раніше були зафіксовані хвороби, через що вони були визнані «обмежено придатними». У той же час їхні здорові однолітки не потрапляють до зони уваги ТЦК.

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, відтепер усі особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: мобілізація звільнення законопроєкт

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