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Прем'єр-міністр назвав «червоні» лінії економічного бронювання від мобілізації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр назвав «червоні» лінії економічного бронювання від мобілізації
Шмигаль: «Не може бути, що хтось відкупився від захисту Батьківщини. Це ключовий принцип, це «червона» лінія»
фото: Денис Шмигаль, Facebook

Денис Шмигаль: «Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі «воюй або працюй»

Систему бронювання змінять вже найближчим часом. Але будуть встановлені «червоні» лінії – просто відкупитися від мобілізації буде неможливо. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.   

Як зазначив прем’єр, велику увагу приділяють тому, щоб було дотримано питання справедливості, тому залучають військових.

«Економічне бронювання це не зовсім те, про що ми говоримо в принципі «воюй або працюй», – сказав він.

Шмигаль зазначив, що станом на сьогодні рішенням уряду затверджено певний підхід до бронювання людей. Там є ряд параметрів, вони стосуються критичних підприємств, ОПК, дефіцитних професій. Також, за словами прем’єр-міністр, є й інші принципи, а саме: відсутність заборгованості по сплаті податків, рівень зарплати не нижче середньої по галузі та ряд критеріїв, які використовуються для бронювання.

«Коли ми говоримо про принцип «воюй або працюй», ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми: створення додаткових робочих місць, підвищення зарплати, питання повернення українців в Україну», – розповів прем’єр.

Шмигаль зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно було близько 10 млн працевлаштованих та 10,5 млн пенсіонерів. У перші місяці вторгнення українська економіка втратила 3,5 млн робочих місць

«У нас є ціль - відновити кількість робочих місць, після завершення війни кількість працівників має забезпечувати достойне соціальне забезпечення нашим пенсіонерам», – розповів прем’єр.

«Червоні» лінії бронювання від мобілізації

Шмигаль заявив, що треба створювати робочі місця, повертати людей в білу економіку, підвищувати рівень зарплати і сплачувати більше податків і зборів до бюджету.

«Це цілі, над якими ми працюємо. Вони вже майже на виході. Вони на обрахунку з експертами, з військовими. Не може бути, що хтось відкупився від захисту Батьківщини. Це ключовий принцип, це «червона» лінія. Мають бути прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь: чому працівник заброньований і не воює, який внесок він робить в підтримку держави. Думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, це будуть зміни існуючих параметрів бронювання», - додав прем’єр.   

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Теги: бронювання від мобілізації економіка міністр Денис Шмигаль

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