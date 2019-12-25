У Нігерії напали на маєток експрезидента – загинула одна людина



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Колишній президент Нігерії Гудлак Джонатан

Після перестрілки нападники мусили відступити, однак в бою один з охоронців отримав поранення

На пост військової охорони поблизу маєтку колишнього президента Нігерії Гудлака Джонатана напала група озброєних осіб, в результаті стрілянини загинув один охоронець, ще один отримав поранення.

Про це із посиланням на речника експрезидента Ікечукву Езе повідомляє Xinhua.

«Стрільці на п’яти моторизованих суднах напали на пост охорони резиденції колишнього президента у його рідному місті Отуоке, спробувавши також заволодіти ударним човном, який належав охороні», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після перестрілки нападники мусили відступити, однак в бою загинув один з охоронців, ще один отримав поранення. Постраждалому військовому надається медична допомога.

За словами Езе, на момент нападу колишній президент був поза резиденцією. Речник Збройних сил Нігерії Джона Унуахалу підтвердив інцидент й наголосив, що військові намагаються знайти зловмисників, які втекли з місця події.

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