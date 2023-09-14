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Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету
Володимир Зеленський користується великим авторитетом в Ізраїль
фото з відкритих джерел

За словами депутата Кнесету, Зеленського в Ізраїлі дуже поважають та цінують

Ізраїль вважає президента України Володимира Зеленського великим міжнародним лідером, який користується великим авторитетом в країні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Кнесету Зеєв Елькін.

«У нас із ним гарні стосунки на особистому рівні, які склалися ще до початку війни. Ми його дуже поважаємо та цінуємо, і він користується в Ізраїлі авторитетом», – пояснив Елькін.

Зокрема, депутат Кнесету вважає, що Ізраїлю на офіційному рівні варто було б реагувати на відверто антисемітські заяви російського диктатора Володимира Путіна на адресу Зеленського, проте Елькін не має права давати ізраїльській владі таких рекомендацій.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея (йдеться про президента України Володимира Зеленського – «Главком»), аби прикрити антилюдську сутність України».

Раніше російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що після хамської заяви російського диктатора Володимира Путіна, який назвав його «ганьбою єврейського народу», для нього була важлива реакція світу.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.

Читайте також: Депутат Кнесету Зеєв Елькін: Ізраїль бачить у Зеленському великого міжнародного лідера
Теги: путін Володимир Зеленський Ізраїль

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