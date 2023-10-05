Теракт на Харківщині, Зеленський на саміті в Іспанії. Головне за 5 жовтня

Внаслідок російського прицільного удару по Грозі загинула 51 особа, в тому числі дитина 2017 року народження

Російський теракт на Харківщині, Зеленський на саміті в Іспанії, парламент зрушив з місця справу про заборону УПЦ МП. «Главком» зібрав у добірку новини 5 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський на саміті в Іспанії

Президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія). Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Крім того, в межах саміту Зеленський зустрівся з багатьма представниками різних союзних країн.

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Парламент зрушив з місця справу про заборону УПЦ МП

На сьогоднішньому засіданні, 5 жовтня, депутати Верховної Ради зрушили з місця питання заборони Московської церкви в Україні. Зокрема було зібрано необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП) був винесений на голосування.

Російський теракт на Харківщині

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Грозі на Харківщині. Внаслідок російського прицільного удару загинула 51 особа, в тому числі дитина 2017 року народження. Шестеро осіб отримали травми.

У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні – половина села. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, удар по приміщенню був точним.

Путін виступив із новими цинічними заявами про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступив на дискусійному клубі «Валдай». Путін вчергове заявив, що Росія нібито «не розпочинала війну, а навпаки намагається її закінчити».

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Також російський диктатор вчергове звинуватив Захід у так званому контролі інших країн.

Пашинян офіційно визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.