Федоров назвав потреби України перед наступним «Рамштайном»

Глава Міноборони разом з міністрами оборони Німеччини та Британії, а також генсеком НАТО узгодили пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи

Міністр оборони окреслив три головні завдання для посилення української армії

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, главою оборонного відомства Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили ключові потреби України перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, головна мета – забезпечити максимально ефективну підтримку за конкретними пріоритетами, які посилюють Сили оборони та відповідають реальним потребам фронту. Окрему увагу під час розмови міністри приділили протиповітряній обороні. ППО та антибалістичні спроможності залишаються одним із головних пріоритетів України.

Україна розраховує на підтримку партнерів за трьома основними напрямами:

додаткові внески у механізм Prioritized Ukraine Requirements List (Purl) та закупівля ракет PAC-3 через Jumpstart;

постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах чеської ініціативи;

фінансування виробництва українських дронів.

Окрім міжнародних механізмів підтримки, критично важливою залишається і двостороння допомога від партнерів. Це необхідно для реалізації стратегії оборони України, посилення Сил оборони та збереження переваги у ключових доменах війни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

До слова, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.