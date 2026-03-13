Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають

Під час виборчої кампанії в Угорщині помічені плакати з зображенням українського президента

Партія Орбана використовує світлини президента України у своїй агітації

Портрети Володимира Зеленського розвішані практично по всій Угорщині. А все через те, що партія чинного прем'єра Віктора Орбана почала використовувати його світлини у своїй агітації, інформує «Главком».

Угорці спантеличені: фотографії українського президента помічені всюди, ніби це він балотується у президенти.

фото з відкритих джерел

На білбордах українського президента зображують у компанії лідера угорської опозиції Петера Мадяра та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

фото з відкритих джерел

Туристи не розуміють: складається враження, що вибори проходять не в Угорщині, а в Україні. Кількість плакатів із обличчям Зеленського перевищила кількість портретів самого Орбана.

фото з відкритих джерел

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.