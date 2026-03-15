Заленський назвав найбільший гріх Орбана

Президент: «Сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої»

Сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої. Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин, для відносин між угорським та українським суспільством. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

«Коли такі між сусідами відносини штучно створюються, нічого хорошого в цьому немає. Ми в жодному разі не поширюємо негатив, ненависть або неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшини, які є громадянами нашої держави. І всі це знають. На відміну від того, що відбувається в Угорщині з подачі сьогоднішнього уряду. На жаль, на рівні керівництва поставлені відповідні завдання і поширюється ненависть. І це ніхто не приховує. Інформаційна, медійна – ненависть всюди. І такі кроки, як захоплення фактично в полон наших інкасаторів, – теж про це. Також дипломатичні відносини, різні меседжі ми чуємо», – розповів Зеленський.

Президент України нагадав про блокування грошей для України – дворічної підтримки, блокування 20-го санкційного пакету: «Чому? Тому що на рівні керівництва вони ж блокували майже всі пакети, це було ще до всіх цих історій із «Дружбою». Тому це послідовна політика сьогоднішнього керівництва в Угорщині. Вони просто приводи шукають постійно, щоб щось заблокувати і трошки підтримати Росію».

Водночас Зеленський заявив, що наразі російські політтехнологи працюють для перемоги Орбана на виборах.

«Рускіє» політтехнологи цим займаються. Вони перебувають на території Угорщини і допомагають сьогоднішньому уряду у виборчому процесі. Але знов таки: це і внутрішні угорські питання, і питання Європейського Союзу. Передусім їх суспільство це повинно піднімати, якщо хоче. І точно може це піднімати керівництво Європейського Союзу – у них є для цього всі сили та можливості. І це всередині їх альянсу зараз відбувається. Ми будемо працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною в Угорщині, яка хоче працювати, жити в мирі з Україною, не блокувати наш геополітичний вибір, бути добрими сусідами. Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора», – пояснив Зеленський.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.