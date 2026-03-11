Кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана

Документ кампанії передбачав просування Орбана та атаки на опозицію

Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, розроблений Social Design Agency план передбачає активну інформаційну кампанію у соціальних мережах. Її мета: підвищити шанси Орбана на перемогу на виборах і водночас сформувати негативний образ його ключового опонента.

Як зазначається, документ із деталями кампанії був підготовлений наприкінці минулого року, і саме його отримало у своє розпорядження видання.

У матеріалах кампанії пропонується просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», а також як «сильного лідера з друзями у всьому світі».

Натомість його суперника Петера Мадяра пропонується зображувати як «маріонетку Брюсселя без зовнішньої підтримки». Його політичну силу у матеріалах кампанії планують представляти як некомпетентну, суперечливу та таку, що має «прихований порядок денний».

За словами джерел Financial Times, автори кампанії усвідомлювали, що прямі зв’язки з Кремлем можуть нашкодити Орбану. Тому вирішили уникати будь-яких контактів із його оточенням.

У комунікаційній стратегії вирішили зробити акцент на образі Орбана як «ключового партнера Дональда Трампа». У матеріалах кампанії пропонується підкреслювати, що такі відносини можуть бути важливими для безпеки та економічної стабільності Угорщини.

У публікації також припускається, що саме роботою цих піарників може пояснюватися різке зростання антиукраїнського контенту в угорських соціальних мережах останніми днями. Зокрема, значна частина цього контенту була зосереджена навколо історії із затриманням інкасаторів Ощадбанку.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін, за даними розслідувачів, залучив російських політтехнологів та військову розвідку до операції впливу на парламентські вибори в Угорщині, щоб допомогти прем’єру Віктору Орбану втриматися при владі.