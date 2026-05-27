Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол

За словами дипломата, польська сторона позитивно ставиться до ініціативи перепоховань

Україна опрацьовує можливість перепоховання на батьківщині частини діячів, які нині поховані в Польщі. Наразі формуються відповідні списки. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України у Польщі Василь Бондар, повідомляє «Главком».

«Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції... Є частина родичів, які мають свою думку з цього приводу. Є громада, яка також по-іншому дивиться. Ми зараз працюємо і з Офісом президента, і з Міністерством закордонних справ над узагальненням цього списку», – каже він.

Боднар також нагадав, що у 1920 році до Польщі перейшли понад 40 тис. військових УНР на чолі з Симоном Петлюрою. Частина українських політичних та військових діячів перебувала в еміграції у Польщі, а нині їхні поховання розташовані у різних куточках країни.

«Петлюра мав резиденцію свою в Тарнуві, перебував як уряд в екзилі. У Варшаві є багато пам’ятних місць, де перебувала військова місія, де проживали наші відомі лідери. І на території Польщі є багато поховань. Починаючи з Вольського цвинтаря у Варшаві, закінчуючи Калішем, Пикуличами, Ланцутом і тими місцями, де, на жаль, чи вмирали, чи були в інший спосіб поховані наші герої. І зараз ми також працюємо над тією темою, щоби частину із тих відомих людей також перепоховати в Україні», – сказав посол.

Як каже Боднар, польська сторона загалом позитивно ставиться до ініціативи перепоховань. Зокрема, це питання вже обговорювали з польським Інститутом національної пам’яті, а сторони працюють над необхідними процедурами.

Водночас дипломат додав, що окремі дискусії в Польщі викликало нещодавнє перепоховання голови ОУН Андрія Мельника, останки якого перевезли з Люксембургу до Києва та поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

«Ехом відбилося саме перепоховання Андрія Мельника. Тому що в Польщі є певним чином усталене ставлення до ОУН. І будь-що, що пов’язано з діяльністю цієї організації, воно викликає негатив. І звичайно, в певних колах, не дуже широким загалом, але в певних колах це викликало негативний резонанс і комунікація була така, що це там згадка про український націоналізм, тому що ОУН свого часу воювала з Польщею і це була ворожа для Польщі організація, підпільна. І саме через призму цього якраз таке сприйняття», – зазначив Боднар.

Нагадаємо, 25 травня полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала процес повернення на Батьківщину історичних постатей, які присвятили життя боротьбі за українську державність. За словами глави держави, йдеться про українських діячів різних епох, похованих у країнах Європи та Америки.

Крім того, 22 квітня Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За задумом влади, до нього мають увійти постаті, які відіграли важливу роль у формуванні української національної свідомості та державотворення.