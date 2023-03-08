Винен «Майдан»: глава правлячої партії Грузії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Своєю заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту

Лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив, що Росія розв’язала війну на території Україні через події на Майдані Незалежності у 2014 році. Про це він заявив на брифінгу 8 березня.

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Скандальною заявою чиновник спробував налякати протестувальників, які вже другий день стоять під будівлею парламенту. А також відреагував на заяву євродепутатки Віоли фон Крамон, яка написала, що розгін акції протесту у Тбілісі дуже схожий на Революцію гідності в Україні у 2013-2014 роках.

«Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього – війна, яка сьогодні триває в Україні», – заявив Кобахідзе, прокоментувавши слова фон Крамон.

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Окрім цього Кобахідзе порівняв колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Віктором Януковичем. «Ми діятимемо не за порядком денним радикалів, порядком Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства», – сказав Кобахідзе.

Лідер «Грузинської мрії» заявив, що заяви про ухвалення закону «про іноагентів» являються спекуляцією опозиції. «Повторюю ще раз, кампанія, пов'язана з ув'язкою цього законопроекту зі статусом кандидата, носить спекулятивний характер», – сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.