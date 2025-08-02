РФ запустила по Україні півсотні дронів, серед них – реактивні. Скільки збито

Зафіксовано влучання восьми БпЛА у пʼяти локаціях

У ніч проти 2 серпня росіяни атакували Україну 53 дронами: 45 БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також вісьмома швидкісними (реактивними) дронами. Як передає «Главком», про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, ППО збила/подавила 45 повітряних цілей: вісім реактивних безпілотників та 37 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання восьми БпЛА у пʼяти локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Так, у ніч на 2 серпня російські війська здійснили атаку на центральну частину Балаклії в Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова. За інформацією Карабанова, у місті пролунали щонайменше два вибухи.

За його словами, ударні безпілотники влучили у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Подія сталася в центрі населеного пункту.

Водночас, у ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що за попередньою інформацією, є результати в районі авіабудівного підприємства імені Берієва.

Крім того, у селі Петрушино, ймовірно, є ураження в місці базування 325 авіремонтного та 708 віськово-транспортного авіаційного полку. У ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ. У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.