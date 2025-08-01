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Трамп зберігає базовий тариф у 10%, але не для всіх: деталі нового тарифного плану США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп зберігає базовий тариф у 10%, але не для всіх: деталі нового тарифного плану США
Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня
фото: The White house/Facebook

Відомо, що «універсальний» тариф у 10% зберігається для більшості країн із позитивним торговельним сальдо зі США

Президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та Bloomberg.

Білий дім оголосив про нову тарифну політику. Як зазначено в заяві, «універсальний» тариф у 10% зберігається для більшості країн із позитивним торговельним сальдо зі США, тобто таких, у які Америка експортує більше, ніж імпортує.

Однак для країн із дефіцитом торгового балансу передбачено підвищення тарифу до нового мінімального рівня – 15%. Це торкнеться приблизно 40 країн. Для деяких це зниження в порівнянні з раніше діючими митами, запровадженими 2 квітня, а для інших – підвищення.

Президент Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня.

У заяві Білого дому йдеться, що нові тарифи покликані захистити економіку та національну безпеку США:

«Президент Трамп використовує мита як потужний інструмент, щоб поставити Америку на перше місце після багатьох років нестійкого торгового дефіциту».

Деякі країни, за словами Трампа, вже погодилися або близькі до згоди на «значні зобов'язання» у сфері торгівлі та безпеки зі США. Інші ж або не брали участі у переговорах, або запропонували неприйнятні умови.

Серед найбільш постраждалих країн – Лесото (тариф зростає до 50%), Камбоджа (49%), Мадагаскар (47%), В’єтнам (46%) і Шрі-Ланка (44%). Європейський Союз також зазнає змін, хоча переважно тарифи для нього знижено до 15%.

Важливо: новий режим не запрацює 1 серпня, як планувалося. Для того щоб Митно-прикордонна служба США встигла внести зміни до процедур, нові ставки набудуть чинності 7 серпня.

Раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон уперше прокоментував торговельну угоду між Європейським Союзом і США, але висловив незадоволення її підсумками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Le Monde.

«Щоб бути вільними, нас повинні боятися. Нас недостатньо бояться», – заявив Макрон під час міністерського засідання, присвяченого домовленостям між ЄС і США.

Французький лідер нагадав, що його країна завжди дотримувалася жорсткої й принципової позиції, і підкреслив, що продовжить наполягати на своїх вимогах у наступних етапах перемовин. 

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

Трамп каже, що ЄС інвестуватиме значні кошти в американську енергетику, а також купуватиме у США військову техніку.

Теги: США тарифи Дональд Трамп

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