Трамп після поїздки Байдена в Україну взявся «мирити» Зеленського та Путіна

У разі переобрання на президентську посаду Трамп обіцяє тієї ж ночі зателефонувати Зеленському та Путіну

За словами Трампа, укласти мирову угоду вдасться за 24 години

Колишній президент США Дональд Трамп після поїздки Джо Байдена в Україну, вирішив і собі заробити додаткових балів до майбутніх виборів обіцянками швидкого миру між Україною та Росією. Лідер республіканців обіцяє «вирішити питання» двома телефонними дзвінками, якщо його переоберуть на президентську посаду. Трансляцію його промови вів американський мовник WPTV.

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У разі переобрання на президентську посаду Трамп обіцяє тієї ж ночі зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському і домовиться про зустріч. «Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну та Зеленському. Я скажу їм, що потрібно зустрітися і гарантую, що зможу вирішити це питання», – заявив Трамп.

За словами Трампа, укласти мирову угоду вдасться за 24 години.

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Президентські вибори у США заплановані на листопад наступного року. Трамп неодноразово говорив про висування своєї кандидатури під час виборів глави держави.

Нагадаємо, 20 лютого Україну з неоголошеним візитом відвідав чинний президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі.

Раніше ​​експрезидент США Дональд Трамп заявив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна може розгорітись до ядерних ударів.