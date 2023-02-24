Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни

«Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я – це Молдова»

Є докази, що Росія хотіла поміняти главу Молдови. Про це 24 лютого на пресконференції з нагоди річниці початку війни в Україні сказав президент Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського Росія може вторгнутися до Молдови.

«Зараз росіяни вкидають інфу про те, що Україна нібито збирається увійти на територію Придністров'я. Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я – це Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови. Але може вторгнутися Росія з території Придністров'я», – наголосив глава держави.

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Раніше Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що Київ нібито активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я.

У відповідь на російські провокації влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї. «Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», – йдеться в заяві.