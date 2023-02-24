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Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський: Росія може вторгнутися до ще однієї країни
скріншот з відео

«Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я – це Молдова»

Є докази, що Росія хотіла поміняти главу Молдови. Про це 24 лютого на пресконференції з нагоди річниці початку війни в Україні сказав президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського Росія може вторгнутися до Молдови. 

«Зараз росіяни вкидають інфу про те, що Україна нібито збирається увійти на територію Придністров'я. Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я – це Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови. Але може вторгнутися Росія з території Придністров'я», – наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. 

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що Київ нібито активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. 

У відповідь на російські провокації влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї. «Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», – йдеться в заяві.

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Теги: росія Молдова війна Володимир Зеленський

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